Москва, , 15:22 — REGNUM

Оскорбительное высказывание телеведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния в адрес главы Российской Федерации является рассчитанной провокацией в попытке склонить Россию к дальнейшему ужесточению санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Люди, которые стоят за этим человеком, возможно, почувствовали, что антироссийская истерия выдыхается, и необходимо добавить. Он и добавил», — отметил политолог.

По словам эксперта, наибольший политический интерес в данной ситуации представляет не оскорбительные слова журналиста, а так называемый «контр-митинг», который состоялся после: в контексте антироссийской волны он выглядит довольно необычно. Причины его возникновения могут быть как политические, так и экономические — сигналы недовольства грузин действиями оппозиции по разрыву отношений с Россией, уже были.

«Руководство телеканала поступило в соответствии с собственными интересами, мудро — взяло и закрылось, прекратило вещание. Высока вероятность, что журналист действовал с ведома или по поручению руководства телеканала», — добавил Зудин.

Он также отметил, что сам факт произошедшего контр-митинга и того, что грузинское руководство в лице президента осудило журналиста, говорит о том, что в стране намечается поворот к «отрезвлению» реальности. В связи с этим интересны дальнейшие действия руководства Грузии и тех политических сил, которые его поддерживают.

«Произвела довольно сильное впечатление бесхребетная позиция действующей власти перед лицом оппозиции, которая попыталась совершить государственный переворот. Хватит ли теперь у власти воли и мужества предпринять необходимые действия, чтобы воспользоваться ситуацией в своих интересах и поставить оппозицию на место или они только ограничились тем, что попытались одёрнуть оппозицию за откровенно одиозные действия — личные оскорбления российского президента?» — добавил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в авторской программе «Постскриптум» в нецензурной форме высказал неприязнь к главе России Владимиру Путину. После этого у здания телеканала началась акция протеста, участники которой требовали увольнения телеведущего и его высылки из страны. В связи с этим телеканал приостановил вещание.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии считают журналиста «Рустави 2» явно «очень больным человеком»