Оренбург, , 13:21 — REGNUM

То, что Грузия позволяет в своих СМИ открыто в нецензурной форме оскорблять главу соседнего государства — это совершенно недопустимо, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор Оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова, комментируя брань журналиста Геоpгия Габуния в эфире ведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» в адрес президента России Владимира Путина.

«Это ни в какие — не то что дипломатические, а чисто человеческие — представления не укладывается. Не дай, Бог, это может быть использовано для обострения отношений между Грузией и Россией, потому что это не нужно нашим народам. Сколько бы не было в Грузии людей, враждебно настроенных к России, сейчас осложнять отношения с Грузией для России, которая итак сумела оказаться в достаточно сложных отношениях со многими странами бывшего СНГ, нельзя. Грузия сейчас также, как и Украина, может стать горячей точкой. Я считаю, что это очень опасно и страшно», — сказала Шешукова.

Она подчеркнула, что обеим странам теперь надо дипломатически выйти из создавшейся ситуации, а телеканалу и дипломатическому ведомству Грузии принести извинения за возмутительное выступление журналиста в эфире телеканала «Рустави-2».

Напомним, в эфире главного грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» журналист Геоpгий Габуния позволил оскорбительное выступление в адрес президента России, а также его родителей. В ход пошла и нецензурная лексика. Выходка телеведущего спровоцировала акцию протеста у здания телекомпании. В результате вещание в ночь на 8 июля было приостановлено. Участники акции требовали уволить журналиста и гендиректора телекомпании. Сейчас вещание возобновлено. Высшие должностные лица Гpузии уже осудили это выступление. Генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за инцидент.