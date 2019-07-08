Москва, , 13:09 — REGNUM

Россия пока не готова дать ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры по Донбассу в новом формате, заявил 8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, данная инициатива Зеленского, безусловно, будет рассмотрена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в своем видеообращении к президенту России Владимиру Путину предложил провести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции в Минске.

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