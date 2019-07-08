Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM

Россия не должна реагировать на провокацию, устроенную в эфире грузинского телеканала «Рустави-2», какими-то политическими решениями. Это лишь добавит «значимости» авторам этой провокации. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 8 июля петербургский политолог и публицист Юрий Светов.

«Не думаю, что мы должны реагировать на это серьезными шагами, вроде разрыва всех экономических или других отношений с Грузией. Я думаю, что сам Владимир Путин, если он об этом узнал, то он отнесся к этому с улыбкой. Есть старая мудрость — собака лает, караван идет. Вот так и надо к этому относиться», — заявил Юрий Светов.

Говоря о причинах провокации, политолог отметил, что такие «выбросы ненависти вызревают только в соответствующей атмосфере», которая и сложилась в настоящее время в Грузии, когда виновником всех проблем бездоказательно объявляются внешние причины, в виде России и ее лидера.

«Аргументов нет, можно только без конца повторять как заклинания — «Россия — агрессор, Путин — агрессор». Ну вот и дошли до точки, когда кроме брани и ругательств уже ничего и сказать не могут. А когда ты ругаешь Путина — одного из ведущих мировых политиков — то автоматически оказываешься в центре внимания», — отметил эксперт.

Политолог напомнил, что лозунги грузинских националистов о «20% оккупированных Россией территорий Грузии» не выдерживают никакой критики. На этих землях, некогда входивших в состав Грузинской ССР, живут абхазы и осетины, которые не желают больше находиться в составе Грузии, под властью Тбилиси.

«Были же здравые мысли: давайте устроим жизнь в Грузии так, чтобы абхазы и осетины сами захотели вернуться. Но этого же не происходит», — отметил политолог.

Поэтому грубая антироссийская выходка грузинского телеканала не может иметь никаких серьезных последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в своей воскресной авторской передаче «Постскриптум» журналист телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния нецензурно выражался в адрес президента России Владимира Путина. Этот поступок резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе. В МИД Грузии назвали произошедшее «провокацией», которая подрывает российско-грузинские отношения.