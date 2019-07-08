Киев, , 13:04 — REGNUM

СБУ предложила ряд мер для противодействия «антиукраинской информационной кампании», а именно телемоста между телеканалами «Россия 1» и украинским NewsOne. Список мер опубликован 8 июля на официальном сайте ведомства.

Так, президенту Украины Владимиру Зеленскому предложено созвать заседание Совета по национальной безопасности и обороны Украины, на котором принять решение о применении санкций против юридических лиц, причастных к организации телемоста.

Верховной раде предложено рассмотреть вопрос о функционировании телеканалов до момента, когда Антимонопольный комитета вынесет решение касательно нарушения антимонопольного законодательства в результате приобретения телеканалов NewsOne, 112.ua и ZIK их нынешним владельцем.

Кроме того, СБУ предлагает Верховной раде закрепить законом право Национальной комиссии по вопросам телевидения и радиовещания без суда лишать украинские СМИ лицензии за нарушение законодательства.

Напомним, на Украине возник скандал после того, как телеведущий Дмитрий Киселёв анонсировал проведение 12 июля телемоста «Надо поговорить» между телеканалами «Россия 1» и NewsOne.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский созвал совещание по поводу телемоста, а также дополнительны мер информационной безопасности Украины.

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