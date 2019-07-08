Москва, 8 июля 2019, 13:07 — REGNUM
Лидер Украины Владимир Зеленский предложил обсудить тему Крыма и Донбасса президенту России Владимиру Путину. Соответствующую запись украинский лидер написал на своей страничке в соцсети.
«Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон», — написал на своей страничке в соцсети Зеленский.
Он добавил, что президент Белоруссии с удовольствием примет переговорщиков у себя.
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