Москва, , 13:07 — REGNUM

Лидер Украины Владимир Зеленский предложил обсудить тему Крыма и Донбасса президенту России Владимиру Путину. Соответствующую запись украинский лидер написал на своей страничке в соцсети.

«Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон», — написал на своей страничке в соцсети Зеленский.

Он добавил, что президент Белоруссии с удовольствием примет переговорщиков у себя.

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