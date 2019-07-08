Киев, , 12:56 — REGNUM

Намерение телеканалов NewsOne и «Россия-1» провести телемост является «дешевым предвыборным пиар-ходом», заявил 8 июля президент Украины Владимир Зеленский.

«Анонсированный телемост — это просто дешевый и небезопасный пиар-ход перед выборами. Они снова пытаются поделить нас, нас с вами, всех украинцев, на два лагеря», — заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля российский телеведущий Дмитрий Киселёв анонсировал проведение телемоста между Россией и Украиной. Мероприятие должно состояться 12 июля в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Вместе с тем планы по проведению телемоста, который на Украине поддерживают 70% жителей, возмутили ряд украинских политиков.

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