Тбилиси, , 12:49 — REGNUM

Оскорбительные высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей нарушают все традиции, этические и моральные нормы, это было не просто невежество, а спланированная провокация. Об этом заявила бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

«То, что мы вчера видели на телеканале, — позор для Грузии, - рассказала в интервью RT Бурджанадзе. — Я уверена, что это было согласовано именно с (бывшим президентом Грузии Михаилом) Саакашвили. Для него, чтобы прийти к власти, нужна провокация и дестабилизация».

По ее словам, были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии, а в сложившейся ситуации извинений от телеканала «Рустави 2» недостаточно, поскольку возмущено абсолютное большинство грузинского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ведущий грузинской телекомпании «Рустави 2», бенефициаpом которого выступает Саакашвили, зачитал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, состоящее из ненормативной оскорбительной лексики. Позже президент страны Саломе Зурабишвили осудила журналистов, отметив, что разжигание ненависти, оскорбления и провокации, прозвучавшие на телеканале, идут в разрез с традициями Грузии.

Читайте также: В Грузии считают журналиста «Рустави 2» явно «очень больным человеком»