Волгоград, , 12:45 — REGNUM

Восемь кандидатур выдвинуты для участия в выборах губернатора Волгоградской области, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Этап выдвижения завершён 6 июля, сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии.

За период выдвижения документы в облизбирком представили: врио губернатора Андрей Бочаров («Единая Россия»), депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров (КПРФ), директор Казачьего кадетского корпуса им. Недорубова Эдуард Давыдовский («Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»), Виктор Левчук («Партии ветеранов России», является председателем реготделения), руководитель проектов в ООО «Аурум» Дмитрий Любитенко («Яблоко»), председатель Волгоградской облорганизации Горно-металлургического профсоюза России Сергей Полещук («Справедливая Россия»), индивидуальный предприниматель Владимир Поляков («Национальный курс») и депутат Котовской районной думы Волгоградской области Владимир Рублев (ЛДПР).

Для того, чтобы пройти следующий этап — регистрацию — выдвинутые кандидаты должны представить пакет документов, в том числе — подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Документы на регистрацию принимаются с 16 июля и до 18:00 24 июля.

Выборы губернатора Волгоградской области назначены на единый день голосования 8 сентября, срок полномочий действующего главы региона на посту истекает осенью 2019 года. Отметим, что явка избирателей на выборы главы региона в 2014 году составила 38,7%.