Рязань, , 12:32 — REGNUM

Церемония прощания с главным федеральным инспектором по Рязанской области Сергеем Яковлевым состоится 9 июля, сообщили в пресс-службе правительства области.

Аппарат полномочного представителя президента РФ в ЦФО сообщил, что церемония прощания с Сергеем Яковлевым пройдёт в Доме общественных организаций с 11:00 до 12:00. Похороны состоятся на Скорбященском кладбище города Рязани. Траурная церемония начнётся в 12:30.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Сергея Яковлева было обнаружено 6 июля. Основной версией силовики называют самоубийство чиновника. Главным федеральным инспектором по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Яковлев был назначен в 2017 году.

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