Киев, , 12:40 — REGNUM

Верховный суд Украины изменил подсудность в деле об изменении меры пресечения бывшему председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову, заявил бывший советник беглого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов 8 июля в своём telegram-канале.

«Больше ни у прокуроров, ни у Старобельского маньяка (представитель Старобельского суда — ИА REGNUM ) нет ни одного шанса держать его в тюрьме. Ждём освобождения в самое ближайшее время», — написал он.

По словам адвоката политика, экс-председателя фракции Партии регионов будут судить в Киеве, однако когда апелляционный суд приступит к рассмотрению дела — пока не известно. Участие Ефремова в суде, возможно, будет проходить по видеосвязи из следственного изолятора, где тот содержится.

Напомним, Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту «Борисполь». Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, однако обвинения так и не были предъявлены. Политика держат в СИЗО около трёх лет, постоянно продлевая временное содержание под стражей.

В средине июня 2019 год Старобельский суд в 18-й раз вынес решение о продлении ареста политика.