Киев, , 12:28 — REGNUM

На Украине нарастает смута, и говорить во власти на Украине сейчас просто не с кем, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в понедельник, 8 июля, комментируя возможное проведение российско-украинского телемоста.

Как сообщалось ранее, телемост между каналами «Россия-1» и Newsone планируется провести 12 июля. Телеведущий Дмитрий Киселев, анонсируя проведение телемоста, заявил, что представителям двух стран «надо поговорить, открыто, без посредников, без недомолвок».

«Телемост широко объявляется, широко готовится в очень плохом контексте. Этот контекст — нарастающая смута на Украине.

Говоря просто, России сейчас не с кем говорить во власти на Украине. Все трезвые, ответственные, компетентные силы на Украине во власти не представлены.

Говорить не о чем. И если кто-то думает, что с помощью этого телемоста он спасет Украину, он глубоко ошибается», — отметил Модест Колеров.