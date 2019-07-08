Киев, 8 июля 2019, 12:28 — REGNUM
На Украине нарастает смута, и говорить во власти на Украине сейчас просто не с кем, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в понедельник, 8 июля, комментируя возможное проведение российско-украинского телемоста.
Как сообщалось ранее, телемост между каналами «Россия-1» и Newsone планируется провести 12 июля. Телеведущий Дмитрий Киселев, анонсируя проведение телемоста, заявил, что представителям двух стран «надо поговорить, открыто, без посредников, без недомолвок».