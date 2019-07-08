Москва, , 12:27 — REGNUM

Законопроект, направленный на предотвращение героизации военнослужащих иностранных государств и их союзников, воевавших с Российской империей или Союзом ССР, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв, передает корреспондент ИА REGNUM8 июня.

Согласно поправкам, на расстоянии не более 1 м от входа на захоронения военнослужащих иностранных государств и их союзников, воевавших с Российской империей или Союзом ССР, на территории Российской Федерации устанавливается информационная табличка с текстом «Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб» на русском языке и на государственном языке (государственных языках) иностранных государств, чьими гражданами были данные военнослужащие.

Предполагается, что финансирование расходов по установке информационной таблички осуществляется за счет средств иностранных государств, чьи военнослужащие были захоронены на соответствующих захоронениях.

Автор обратил внимание на действия ряда германских и французских официальных лиц, которые демонстрируют, что они и их сограждане склонны со временем преуменьшать злодеяния своих предшественников и предков и зачастую стремятся превратить захоронения солдат и офицеров государств-агрессоров в места поклонения.