Москва, 8 июля 2019, 12:32 — REGNUM
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала попытку проведения телемоста между Россией и Украиной информационной атакой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По мнению Тимошенко, проведение телемоста с Россией в нынешних условиях не допустимо.
«В существующих условиях телемост — это информационная атака, составляющая гибридной войны против Украины», — написала политик.
Тимошенко призвала украинские власти дать жесткий ответ на попытку атаковать страну.
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