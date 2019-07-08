Москва, , 12:32 — REGNUM

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала попытку проведения телемоста между Россией и Украиной информационной атакой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По мнению Тимошенко, проведение телемоста с Россией в нынешних условиях не допустимо.

«В существующих условиях телемост — это информационная атака, составляющая гибридной войны против Украины», — написала политик.

Тимошенко призвала украинские власти дать жесткий ответ на попытку атаковать страну.

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