Бишкек, , 12:30 — REGNUM

Европейский союз планирует выделить дополнительные 72 млн евро в рамках программы помощи странам Туркестана. Об этом стало известно во время встречи глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини в Бишкеке, сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

Отмечается, что в дополнение к 1 млрд евро, выделенных странам Туркестана с 2014 по 2020 год, планируется выделить 72 млн евро. Часть средств будет направлена на строительство новой гидроэлектростанции в Таджикистане при дополнительной поддержке Германии.

Средства планируется также распределить в рамках нескольких социальных проектов, в том числе в сфере образования, расширения экономических прав и экономического роста в целом.

Напомним, 7 июля в Бишкеке состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

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