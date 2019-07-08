Москва, 8 июля 2019, 12:25 — REGNUM
Скандальное выступление журналиста телеканала «Рустави-2» — сознательная провокация команды Михаила Саакашвили не только против России, но и против нынешних властей Грузии. Такое мнение на своей странице в Facebook 8 июля высказал международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин.
Он также обратил внимание на адекватную реакцию многих грузин.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ведущий грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгий Габуния зачитал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, состоящее из ненормативной оскорбительной лексики. Позже президент страны Саломе Зурабишвили осудила журналистов, отметив, что разжигание ненависти, оскорбления и провокации, прозвучавшие на телеканале, идут в разрез с традициями Грузии. Отметим, что бенефициаpом телеканала «Рустави-2» выступает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Об этом: Президент Грузии осудила скандальное выступление на «Рустави 2»