Москва, , 12:25 — REGNUM

Скандальное выступление журналиста телеканала «Рустави-2» — сознательная провокация команды Михаила Саакашвили не только против России, но и против нынешних властей Грузии. Такое мнение на своей странице в Facebook 8 июля высказал международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин.

«Это, конечно же, сознательная провокация. Провокация команды Михаила Саакашвили, в том числе против нынешних властей Грузии. С расчётом на то, что Кремль будет действовать на уровне условных рефлексов, реагируя на раздражители. Надеюсь, этого не произойдет», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на адекватную реакцию многих грузин.

«Радует реакция и представителей властей, и простых людей в соцсетях. То, что сказано в адрес покойной матери Путина, это вообще за гранью. Немыслимо для Кавказа, для Грузии», — добавил Юсин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ведущий грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгий Габуния зачитал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, состоящее из ненормативной оскорбительной лексики. Позже президент страны Саломе Зурабишвили осудила журналистов, отметив, что разжигание ненависти, оскорбления и провокации, прозвучавшие на телеканале, идут в разрез с традициями Грузии. Отметим, что бенефициаpом телеканала «Рустави-2» выступает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Об этом: Президент Грузии осудила скандальное выступление на «Рустави 2»