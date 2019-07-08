Пермь, 8 июля 2019, 12:30 — REGNUM
Нецензурная брань в эфире грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» не делает чести всему грузинскому народу. Ситуация может привести к ссоре политиков, но не разрушит добрые отношения между грузинским и русским народом,. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Дмитрий Логинов.
Напомним, ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Рустави-2» Геоpгий Габуния адpесовал в телевизионном эфире президенту России Владимиpу Путину выступление на pусском языке. Текст состоит из брани, в том числе нецензурной. Журналист перешел все этические границы, оскорбив не только Владимира Путина, но и его родителей.
Возмутительное выступление спровоцировало акцию протеста возле здания, где расположена редакция телеканала. В ночь на 8 июля вещание «Рустави-2» было приостановлено. Протестующие требовали увольнения журналиста и гендиректора компании. В настоящее время вещание восстановлено.