Пермь, , 12:30 — REGNUM

Нецензурная брань в эфире грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» не делает чести всему грузинскому народу. Ситуация может привести к ссоре политиков, но не разрушит добрые отношения между грузинским и русским народом,. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Дмитрий Логинов.

«Среди народов Кавказа известно, что за оскорбление родителей объявляется «кровная месть». Если грузинский телеканал и стоящие за ним силы решили опуститься до прямых оскорблений Владимира Путина и его родителей, то это больше напоминает провокацию к каким-то действиям с нашей стороны. Если официальная грузинская сторона таким образом захотела добить пока ещё теплящиеся добрососедские отношения по наводке, возможно, западных партнёров, то они просчитались. Политики будут ссориться и бросаться друг в друга подобной грязью. Но отношения между братскими русским и грузинским народами, многие столетия сосуществовавшими бок о бок невозможно разрушить кучке политиканов и провокаторов», — считает Логинов.

Напомним, ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Рустави-2» Геоpгий Габуния адpесовал в телевизионном эфире президенту России Владимиpу Путину выступление на pусском языке. Текст состоит из брани, в том числе нецензурной. Журналист перешел все этические границы, оскорбив не только Владимира Путина, но и его родителей.

Возмутительное выступление спровоцировало акцию протеста возле здания, где расположена редакция телеканала. В ночь на 8 июля вещание «Рустави-2» было приостановлено. Протестующие требовали увольнения журналиста и гендиректора компании. В настоящее время вещание восстановлено.