8 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Последние годы наблюдалось сущностное и глубинное потепление между Россией и Грузией на уровне человеческих уз и негласной народной дипломатии. Они удобрили почву и для политического сближения. Но вот Россия накладывает санкции на Грузию вследствие безобразий со стороны грузинской оппозиции. Очевидно, что черная волна ненависти изошла из среды оппозиции и только оппозиции.

Авигдор Эскин, , 12:24 — REGNUM

Сегодня российско-грузинские связи претерпевают два новых удара. Российская политическая среда кипит после вчерашней выходки ведущего телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии, грязно и неуклюже обматерившего в прямом эфире российского президента Путина. Сегодня также вступают в силу антигрузинские санкции в России: авиарейсы между двумя странами прерываются.

Грузия

Ряд депутатов Думы уже огласили требования прервать полностью дипломатические отношения с Грузией вследствие вчерашнего вербального хулиганства на грузинском телеканале. Внук Евгения Примакова, носящий в Госдуме его имя, решил сострить: «Холод оздоравливает». И призвал «морозить» отношения с южным соседом.

Вчерашний инцидент произвел эффект разорвавшейся медийной бомбы, ибо такого еще не было. Почти шестьдесят секунд, без перерыва, Георгий Габуния покрывал корявым и грязным матом главу российского государства. Не приходят на ум аналоги. Разве что появления на политическом толковище Первого российского канала телеведущего Артема Шейнина с ведром суррогата фекалий, обозначенных словом «г…но». Можно также вспомнить на другом телеканале недавний призыв известного политолога Евгения Спицына сбросить на Украину атомную бомбу и уничтожить Киев. Прямо так и сказал ведь.

Надо подчеркнуть, что если выходки Шейнина и Спицына прошли безнаказанно, то против Георгия Габунии восстала вся Грузия. По всем СМИ незамедлительно прогремели тяжелые слова порицания от Нино Бурджанадзе, сразу после акта телехулиганства. Вскоре после сделал очень резкое заявление премьер-министр Мамука Бахтадзе, а вслед за ним и президент Саломе Зурабишвили. Не остались в стороне и спикер парламента Арчил Талакавадзе и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Даже бегствующий бывший президент Саакашвили отказался поддержать подобную выходку. Он заявил, что эпатаж и истеричность только мешают делу и призвал грузинские СМИ не уподобляться российским.

Вскоре после матерного телеизвержения у здания канала «Рустави-2» начался спонтанный митинг, в котором участвовало более тысячи людей. Телеглашатаи из среды Саакашвили даже прекратили на время вещание. Никто не пришел поддержать их в ходе протеста.

Очень важно подчеркнуть, что говорили между собой грузины на своем языке в социальных сетях. К немалому удивлению, никто не поддержал Габунию. На этот раз было тотальное осуждение. И тут возникает вопрос. Почему мы обсуждаем хулиганский выпад некоего индивидуума, если вся Грузия осуждает его?

Был бы у политиков глаз мудрости и любви к ближнему, то нашли бы в этой истории причины для благосклонности. Такое фронтальной осуждение антироссийской брани должно бы вызвать добрые чувства, но есть желающие «морозить» и портить отношения России с близкими соседями и внешним миром. Эти люди подыгрывают Саакашвили и тем, кто хочет разрыва между двумя братскими народами.

Иначе было в ходе недавней смуты. Организованная оппозиция Саакашвили устроила скандал в парламенте на ровном месте. Пригласившие российскую и прочие делегации грузинские парламентарии усадили российского коллегу куда сочли нужным, в кресло спикера. В их поведении можно усмотреть нарушение принятого этикета, но последовавшее извержение вулкана на улице никак не соответствовало реальной картине инцидента. И уж вовсе не в чем было там упрекнуть российскую делегацию.

Вместо естественного для такой ситуации извинения президент Зурабишвили добавила масла в огонь, назвав протестовавших от движения Саакашвили «пятой колонной России». А Россия неожиданно ответила на это санкциями. Такого мало кто мог ожидать, ибо на протяжение последних лет Россия последовательно выступает против санкций как инструмента международной политики, а тут сама поступила вточь как те, кого осуждала.

Стоит обратить внимание на слова генерального директора «Рустави-2» Ники Гварамии. Осудив несанкционированную и несогласованную выходку подчиненного, он добавил с горечью, что не может по сей день посетить могилы своих предков в Абхазии. Многие ли знают, что двести тысяч грузинских беженцев 1993 года не могут посещать места погребения родных и близких? Уместен вопрос: где еще в мире препятствуют даже краткому присутствию и молитве на могилах предков?

Сразу после начала беспорядков в Грузии было уместно и оправдано беспокойство властей России по благополучию граждан, оказавшихся в зоне смуты. Однако достаточно скоро стало понятно, что никаких русофобских акций по отношению к российским туристам не было. Одно из изданий изловчилось и выдало инцидент пятилетней давности за нынешний. Очень показательно, что демонстрации на самом деле не затронули россиян.

Странно, что власти России не отменили санкций в сегодняшнему дню. Эти меры наказания ударят ведь не только по грузинской экономике, но и по российским авиакомпаниям и по частным гражданам, заказавшим себе уже билеты.

Однако не это самое важное. Ахиллесовой пятой политики России в постсоветскую эру были взаимоотношения с соседями. Можно сказать, что почти все неполадки России с США и Европой были результатом раздоров с собственными соседями. Именно они вместе с бывшими партнерами Москвы по Варшавского договору инициировали ходы против России и ее интересов.

Последние годы наблюдалось сущностное и глубинное потепление между Россией и Грузией на уровне человеческих уз и негласной народной дипломатии. Они удобрили почву и для политического сближения. Но вот Россия накладывает санкции на Грузию вследствие безобразий со стороны грузинской оппозиции. Очевидно, что черная волна ненависти изошла из среды оппозиции и только оппозиции. Слабое и некомпетентное правительство олигарха Иванишвили стало главным объектом гнева демонстрантов. Не от мудрости отнюдь, некоторые представители власти попытались заслониться антироссийскими лозунгами. Этим они еще раз продемонстрировали недееспособность и отсутствие национальных приоритетов. Проект Иванишвили идет к завершению.

Однако что даст в данном случае введение санкций? Это приведет к утере громадного достояния последних лет — существенного укрепления дружбы между грузинами и россиянами. То была прекрасная платформа и для дальнейшего политического продвижения. Санкции лишают Россию этого достояния.