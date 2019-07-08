Богор, Индонезия, , 12:24 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо и индонезийский рэп-исполнитель, работавший в США, Брайан Имануэль Соеварно, более известный как Рич Брайан, обсудили проблему музыки в президентском дворце в Богоре, сообщает Antaranews.

«Я говорил о своей музыке и моем следующем альбоме», — заявил рэп-исполнитель Рич Брайан, которого сопровождал глава агентства креативной экономики Триаван Мунаф, после встречи с президентом страны.

По словам Триаван Мунафа, Рич Брайан может быть источником вдохновения для индонезийской молодежи, потому что он стал одним из первых азиатский артистов, который возглавил рейтинг iTunes в жанре хип-хоп музыки.

Напомним, индонезийский рэп-исполнитель Брайан Имануэль Соеварно родился в Джакарте 3 сентября 1999 года. Свою карьеру он начал несколько лет назад, но уже успел завоевать международную признательность после выхода сингла «Dat $tick» в 2016 году.