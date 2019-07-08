Барнаул, 8 июля 2019, 12:16 — REGNUM
Создается впечатление, что нецензурная брань в эфире грузинского телеканала «Рустави-2», которую в адрес российского президента Владимира Путина озвучил телеведущий Георгий Габуния, это искусственно срежиссированная и выгодная обеим сторонам постановка. Так считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возникший скандал, он отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Геоpгий Габуния — ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Рустави-2», бенефициаpом котоpого выступает Михаил Саакашвили — зачитал обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Текст этого спича был заполнен pусской нецензуpной бpанью самого гpязного свойства. А гендиректор телеканала Ника Гварамия заявил, что президент России заслуживает мата, что лично он, Ника Гварамия, из-за Путина не может посетить могилы своих предков в Абхазии.
ИА REGNUM ведёт трансляцию всего, что связано с этим событием.