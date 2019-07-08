Барнаул, , 12:16 — REGNUM

Создается впечатление, что нецензурная брань в эфире грузинского телеканала «Рустави-2», которую в адрес российского президента Владимира Путина озвучил телеведущий Георгий Габуния, это искусственно срежиссированная и выгодная обеим сторонам постановка. Так считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возникший скандал, он отметил:

«Сейчас у нас нет никаких объективных оснований для противостояния с Грузией. Тем более, нет их и у грузин — ведь поток российских туристов в эту страну до последнего времени стремительно нарастал. Не знаю, каким политическим силам в Грузии выгодно обострение отношений с Россией — для этого нужно понимание их внутренних реалий ». Владислав Вакаев

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Геоpгий Габуния — ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Рустави-2», бенефициаpом котоpого выступает Михаил Саакашвили — зачитал обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Текст этого спича был заполнен pусской нецензуpной бpанью самого гpязного свойства. А гендиректор телеканала Ника Гварамия заявил, что президент России заслуживает мата, что лично он, Ника Гварамия, из-за Путина не может посетить могилы своих предков в Абхазии.

ИА REGNUM ведёт трансляцию всего, что связано с этим событием.