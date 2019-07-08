Архангельск, , 12:11 — REGNUM

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отреагировал на слухи о своей досрочной отставке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На планерке в региональном правительстве Орлов сделал короткое заявление:

«Я никуда не собираюсь. Я с вами до конца срока».

Напомним, сегодня утром агентство РБК со ссылкой на источники в администрации президента сообщило, что Игорь Орлов, может быть отправлен в отставку. Одной из причин увольнения по данным СМИ, может стать тот факт, что Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.

Добавим, что за последний год СМИ неоднократно «увольняли» Орлова. Однако сам глава региона, несмотря на многочисленные митинги с требованием отправить губернатора в отставку, заявлял, что не только не покинет свой пост, но и примет участие в выборах 2020 года.