Москва, , 12:06 — REGNUM

Нецензурные высказывания журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина — это беда Грузии, заявила ТАСС 8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Беда Грузии», — сказала Захарова, комментируя действия тележурналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу в эфире «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес российского лидера Владимира Путина.

Эта выходка вызвала бурную реакцию общественности. Местные жители вышли на акцию протеста к зданию телецентра, потребовав отставки главы телеканала Ники Гварамия и увольнения тележурналиста.

Читайте также: В России опасаются за жизнь грузинского журналиста, оскорбившего Путина