Тбилиси, , 12:05 — REGNUM

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Ника Гварамия принёс извинения за поступок ведущего авторской программы «Постскриптум» Георгия Габунии, позволившего себе в эфире телеканала нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.

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«Конечно же, я приношу извинения, — заявил Гварамия в эфире программы «Акценты недели».— Я бы никогда в жизни не подумал, что придётся извиняться за оскорбление Путина».

Он отметил, что никаких запретов и самоцензуры в отношении российского лидера у него нет, «однако это был эфирный текст, это форма выражения канала, и канал не разделяет эту позицию».

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«Ещё раз приношу извинения», — сказал гендиректор телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на канале «Рустави 2» нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях. Этот поступок вызвал бурную реакцию общественности и резкое осуждение со стороны первых лиц Грузии.

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