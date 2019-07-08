Москва, , 12:01 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин констатирует ухудшение ситуации в Грузии и прогнозирует дальнейшее нагнетание, передает корреспондент ИА REGNUM8 июля.

«В Грузии ситуация продолжает ухудшаться. Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых — свержение действующей власти», — заявил Володин журналистам.

В таком неприемлемом поведении спикер Госдумы не видит ничего удивительного, «поскольку действия радикалов направляются Госдепартаментом США и их марионеткой Михаилом Саакашвили, которые давно сделали русофобию основой всей своей политической деятельности». Очевидно, что произошедшее недавно в грузинском парламенте и вчерашняя выходка — звенья одной цепи, говорит он.

«Мы видим, что напряжение будет и дальше нагнетаться группой радикалов и их западными кураторами. Только на этой волне они рассчитывают прийти к власти. Самостоятельная Грузия им не нужна», — сказал Володин.