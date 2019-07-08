Киев, , 11:58 — REGNUM

Служба безопасности Украины должна немедленно отреагировать на «грубое нарушение законов страны» со стороны телеканала NewsOne за попытку провести телемост с Россией, заявил 8 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий.

«Я хочу призвать Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины», — сказал он.

Кроме того, Парубий призвал Национальный совет по телевещанию немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос о том, чтобы лишить телеканал лицензии на вещание.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля российский телеведущий Дмитрий Киселёв анонсировал проведение телемоста между Россией и Украиной. Мероприятие должно состояться 12 июля в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne.

Вместе с тем планы по проведению телемоста возмутили ряд украинских политиков. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал очистить информационное поле от «влияния Кремля».

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