Москва, , 11:56 — REGNUM

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о целях обострения ситуации в Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM8 июля.

«Одна из целей обострения ситуации в Грузии — окончательно выдавить оттуда русских, ухудшить до предела отношения Москвы и Тбилиси, чтобы подготовить почву для размещения в Грузии американской военной авиации, которую впоследствии можно будет использовать для бомбардировок Ирана», — полагает Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с обострением в отношениях России и Грузии в Госдуме звучат предложения по «заморозке» взаимодействия между странами, в том числе в экономической сфере.