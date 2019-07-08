Москва, , 11:49 — REGNUM

Законопроект, уточняющий процедуру приостановления деятельности НКО, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Андрей Луговой, передает корреспондент ИА REGNUM8 июля.

Речь идет о полномочиях Минюста в отношении НКО, которые участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и получают денежные средства и иное имущество от граждан (организаций) США или реализуют на территории Российской Федерации проекты, программы либо осуществляют иную деятельность в ущерб Российской Федерации.

Минюст должен предупредить НКО в течение трех дней после принятия решения о приостановке ее деятельности по итогам проверки.

Возобновление работы НКО возможно также по решению Минюста.