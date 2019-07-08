Киев, , 11:48 — REGNUM

После того, как телеканалы «Россия» и Newsone анонсировали проведение российско-украинского телемоста, названного «Надо поговорить», украинские радикалы и псевдопатриоты обрушились с острой критикой, причем даже не столько на Newsone, сколько на нового президента страны.

От Владимира Зеленского, публично обещавшего во время предвыборной кампании прямые переговоры с кем угодно ради прекращения боевых действий на Донбассе, потребовали высказаться, продемонстрировать позицию, принять меры, закрыть и запретить. Что интересно, часть «команды Зеленского» тоже против телемоста.

Ярче всех высказался лидер нацистского «Национального корпуса» Андрей Билецкий, который сказал, что его организация «дает Зеленскому 24 часа», после чего в дело вступят некие «черные человечки» — аллюзия на «человечков» зеленых.

Само собой разумеется, что в любом сколько-нибудь состоявшемся государстве уже через полчаса после такого заявления любой политик уже беседовал бы с представителями правоохранительных органов и спецслужб, и направление этой беседы ему бы сильно не нравилось.

Но на Украине, как известно, у государства нет монополии на применение силы, и те же самые структуры, что привели к власти Зеленского, ранее сформировали целую россыпь бандитско-милитаристских формирований, с которыми формальная власть вынуждена теперь считаться.

Все было бы намного проще, если бы у коллективного Зеленского, то есть у новой украинской власти, была бы какая-то позиция по вопросу о Донбассе (и вообще какая-то принципиальная позиция хоть по какому-нибудь вопросу).

Но коллективный Зеленский пытается сидеть на всех стульях сразу: во время предвыборной кампании говорил о мире, потому что тогда ему нужны были симпатии большинства, а после выборов не останавливает обстрелы Донбасса, потому что ему не нужны проблемы с радикалами.

Позиция украинских радикалов и псевдопатриотов всех мастей заключается в том, что с Донбассом нельзя вести никаких переговоров и даже разговоров. Никому не нужны ни нелояльные избиратели, ни необходимость восстанавливать собственноручно разрушенный регион.

Победить в противостоянии с народными республиками Украина не может и не сможет, да и не нужна радикалам эта победа. Им нужна бесконечная война — для осваивания средств и бесконечного зарабатывания политических очков на «патриотических» лозунгов.

Граждане Украины выбрали президентом Владимира Зеленского в огромной степени именно для того, чтобы он остановил эту войну. Однако украинская политика давно существует в отрыве и от избирателей, и от интересов страны. Она живет своей собственной жизнью, для которой непрерывная склока и грызня ради заработка на крови сограждан — естественное состояние.

Военные действия в Донбассе остановит только одно: формальное и окончательное, уже без всяких полутонов, прощание народных республик с тем государственным образованием, частью которого они некогда являлись.