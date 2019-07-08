Ташкент, , 11:45 — REGNUM

Узбекистан передал библиотеке Конгресса США собрание книг из фондов Национальной библиотекой имени Алишера Навои и Национального центра по правам человека Узбекистана, сообщает МИД Узбекистана.

В частности, переданы полное собрание сочинений Алишера Навои в 10 томах, книга «Амир Темур в центре внимания иностранцев», в которой собрана переписка великого государственного деятеля и полководца с королями стран Европы и Азии, а также мнения известных историков о его жизни и деятельности.

Также переданы книги «Древняя и вечная Бухара» и «Узбекистан», а также 14 томов под общим названием «Эпиграфика достопримечательностей Узбекистана», детально раскрывающие информацию о достопримечательностях во всех регионах республики.

Американская сторона также выразила заинтересованность в оцифровке древних рукописей, которые хранятся в архивах Научно-исследовательского института востоковедения имени Абу Райхана Беруни.

Реализация данного проекта, отмечает МИД, позволит разместить электронные копии исторического фонда Узбекистана на сайте библиотеки Конгресса, который пользуется широкой популярностью среди исследователей всего мира.

Библиотека Конгресса, основанная в 1800 году является одной из крупнейших библиотек в мире. Она обслуживает Палату представителей, Сенат и правительственные органы, исследовательские и образовательные учреждения США, промышленные компании и других.

На сегодняшний день библиотека содержит свыше 150 миллионов единиц хранения, включая книги практически на всех языках мира, фотографии, ценные рукописи, исторические карты. Ежегодный прирост фондов составляет до 3 миллионов единиц