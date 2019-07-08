Новосибирск, , 11:42 — REGNUM

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть 8 июля подал в городскую избирательную комиссию документы для участия в выборах градоначальника. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирской областной организации КПРФ.

Уточняется, что 6 июля его единогласно выдвинули делегаты конференции облотделения КПРФ. По словам Локтя, он идёт на второй срок «не ради удовлетворения политических амбиций, а чтобы решать проблемы новосибирцев и развития Новосибирска».

Он убеждён, что эта избирательная кампания будет сложнее, чем в 2014 году.

Анатолий Локоть «Если пять лет назад мы шли со взглядами оппозиционными, то сегодня мы говорим о том, что было сделано за пять лет, какие проблемы существуют и даём план действий, как эти проблемы мы будем решать дальше».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2019 года истекли полномочия действующего мэра Новосибирска, коммуниста Анатолия Локтя. Депутаты горсовета Новосибирска назначили дату выборов на 8 сентября 2019 года. Старт предвыборной кампании был дан 20 июня.

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По данным ЦИК РФ, побороться за кресло мэра Новосибирска решили самовыдвиженцы Анатолий Бабаев, Сергей Бойко, Андрей Везнер, а также Александр Гультяев («Партия возрождения России»), Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), Данияр Сафиуллин («Родина»), Александр Трушакин («Партия великое Отечество»), Дарья Украинцева («Зелёные»), Алексей Южанин («Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу»).

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Кроме того, известно, что ЛДПР выдвинула кандидатом на должность мэра Новосибирска Евгения Лебедева. Он является руководителем фракции ЛДПР в совете депутатов города.