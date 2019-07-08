Новосибирск, 8 июля 2019, 11:42 — REGNUM
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть 8 июля подал в городскую избирательную комиссию документы для участия в выборах градоначальника. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирской областной организации КПРФ.
Уточняется, что 6 июля его единогласно выдвинули делегаты конференции облотделения КПРФ. По словам Локтя, он идёт на второй срок «не ради удовлетворения политических амбиций, а чтобы решать проблемы новосибирцев и развития Новосибирска».
Он убеждён, что эта избирательная кампания будет сложнее, чем в 2014 году.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2019 года истекли полномочия действующего мэра Новосибирска, коммуниста Анатолия Локтя. Депутаты горсовета Новосибирска назначили дату выборов на 8 сентября 2019 года. Старт предвыборной кампании был дан 20 июня.
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По данным ЦИК РФ, побороться за кресло мэра Новосибирска решили самовыдвиженцы Анатолий Бабаев, Сергей Бойко, Андрей Везнер, а также Александр Гультяев («Партия возрождения России»), Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), Данияр Сафиуллин («Родина»), Александр Трушакин («Партия великое Отечество»), Дарья Украинцева («Зелёные»), Алексей Южанин («Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу»).
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Кроме того, известно, что ЛДПР выдвинула кандидатом на должность мэра Новосибирска Евгения Лебедева. Он является руководителем фракции ЛДПР в совете депутатов города.