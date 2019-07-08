Белград, , 11:40 — REGNUM

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует посетить с визитом Сербию 15 июля, сообщает 8 июля издание Blic со ссылкой на источник.

По данным источника, Макрон встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, а также посетит мемориал защитникам Белграда и Памятника благодарности Франции на Калемегдане.

Главным же темами переговоры станут ситуация в Косово и вопрос вступления Сербии в Европейский союз, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Берлине прошёл саммит по проблеме Косово, в котором, помимо Вучича и косовского главы Хашима Тачи, участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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