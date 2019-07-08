Брянск, , 11:35 — REGNUM

Бывшего военнослужащего из Тоголезской Республики, пытавшегося найти убежище в Брянской области, депортируют на родину. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Известно, что Бозобэйида Батома был гвардейцем боевого подразделения президента Республики Того. Батома участвовал в разгонах протестующих, однако затем отпустил задержанных и отказался устранить лидера оппозиции. За невыполнение служебного долга его отправили в тюрьму. Батоме удалось бежать из заключения, после чего он оказался в России. По данным Брянск Today, военный просил убежища в России и Белоруссии. В прошлом году Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев признало его лицом, нуждающимся в международной защите.

В УМВД по Брянской области уточнили — на территории региона он находится с 20 июня 2019 года, после того, как был передан России в порядке реадмиссии властями Республики Белоруссия. После этого Бозобэйида Батома был помещён в Центр временного содержания иностранных граждан.

«После помещения в центр от его законного представителя поступило заявление с просьбой разъяснить порядок предоставления временного убежища. Иностранному гражданину был предоставлен переводчик, с помощью которого ему был разъяснен порядок предоставления временного убежища. Тем не менее, за время нахождения на территории Брянской области заявлений установленного образца о предоставлении временного убежища от Бозобэйида Батома и его законного представителя не поступало. Информации о действующих судебных решениях, ограничивающих депортацию Бозобэйида Батома, в УМВД России по Брянской области не поступало. В связи с этим было принято законное решение о депортации указанного гражданин», — прокомментировали в пресс-службе УМВД Брянской области.