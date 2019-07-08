Киев, , 11:34 — REGNUM

Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал ЦИК провести повторную жеребьевку партий. Об этом 8 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов член Центральной избирательной комиссии Украины Алла Басалаева.

«Центральная избирательная комиссия считает решение, которое сегодня принял Верховный суд, справедливым. Оно обеспечит реализацию избирательных прав граждан во время волеизъявления на общегосударственном избирательном округе», — сказала Басалаева.

По её словам, отдельным политическим силам не удалось сорвать внеочередные парламентские выборы.

«В таком случае выборы не будут сорваны. Выборы в общегосударственном многомандатном избирательном округе пройдут по тем избирательным бюллетеням, содержание которых утверждено ЦИК 26 июня и с изменениями, внесенными 30 июня», — добавила Басалаева.

Она также проинформировала, что по состоянию на 8 июля «Полиграфическим комбинатом «Украина» напечатано 14 млн 800 тыс бюллетеней из заказанных 30 млн. Около половины напечатано».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля апелляционный суд обязал ЦИК провести повторную жеребьёвку относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на выборах. Иск с требованием провести повторную жеребьевку подала «Аграрная партия». Ее представители считают внесение в бюллетени «Рух новых сил» Михаила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе. В свою очередь ЦИК и партия «Батькивщина» обжаловали решение суда о проведении пережеребьевки относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.