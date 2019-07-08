Киев, 8 июля 2019, 11:34 — REGNUM
Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал ЦИК провести повторную жеребьевку партий. Об этом 8 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов член Центральной избирательной комиссии Украины Алла Басалаева.
По её словам, отдельным политическим силам не удалось сорвать внеочередные парламентские выборы.
Она также проинформировала, что по состоянию на 8 июля «Полиграфическим комбинатом «Украина» напечатано 14 млн 800 тыс бюллетеней из заказанных 30 млн. Около половины напечатано».
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля апелляционный суд обязал ЦИК провести повторную жеребьёвку относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на выборах. Иск с требованием провести повторную жеребьевку подала «Аграрная партия». Ее представители считают внесение в бюллетени «Рух новых сил» Михаила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе. В свою очередь ЦИК и партия «Батькивщина» обжаловали решение суда о проведении пережеребьевки относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.