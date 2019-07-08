Киев, , 11:32 — REGNUM

Сегодня, 8 июля, в Киеве пройдет XXI саммит Украина-Европейский Союз. По словам, украинского политолога-международника Олега Волошина, мероприятие можно назвать «саммитом бывших» политиков как Украины, так и ЕС. Соответствующее заявление Волошин сделал 8 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

«О чем бы сегодня Зеленский не договорился со своими коллегами из Европы, это не будет иметь прорывного значения даже на личном уровне, потому что завтра эти люди лишатся своих постов и все эти договоренности формально останутся на бумаге, а личный контакт придется строить сызнова… На саммите будет участвовать Гройсман, который скоро не будет премьером и Парубий, который скоро не будет спикером. Кроме Зеленского это по сути саммит бывших», — сказал Волошин.

По его словам, ЕС продолжит вести неопределенную политику в отношении Украины.

«Сегодня к нам приезжают те, кто через пару месяцев лишатся своих постов… Уже известны их сменщики. Уже идет процесс согласования госпожи фон дер Ляйен на место господина Юнкера в Еврокомиссии, премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на место господина Туска, с которым Зеленский ездил на Донбасс. Хотя в целом политика ЕС от смены лиц кардинально не поменяется, но она не поменяется по тем вопросам, в которых европейская политика очень четко сформулирована: в отношении конфликта на Донбассе и других вопросов. Четкого и единого курса нет», — добавил Волошин.

Он считает, что Киев так и не получит четких сигналов возможного вступления Украины в Евросоюз.

«Трудно ожидать от этого саммита каких-то серьезных шагов как по стратегическим, так и по тактическим причинам… Следующий шаг, который был бы возможен, это начать отдаленные переговоры о возможном членстве. К этому Европейский Союз конечно не готов. Ни о каком членстве Украины в ЕС не идет речи и даже говорить об этом европейцы категорически отказываются. Говорить даже о сроках в 10−20 лет, бесполезно. Они не готовы обсуждать даже такие отдаленные перспективы», — напомнил Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Мариинском дворце в Киеве пройдет саммит Украина-ЕС.

По данным пресс-службы Офиса президента Украины, председательствовать на саммите будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. На саммите делегаты обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Кроме того, на сайте ЕС сообщается, что стороны обсудят ситуацию в Азовском море и дополнительные средства поддержки региона. При этом лидеры осудят выдачу российских паспортов жителям Донецка и Луганска.