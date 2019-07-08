Могадишо, , 11:29 — REGNUM

Сомали разорвала дипломатические отношения с Гвинеей после того, как глава самопровозглашенного государства Сомалиленд посетил западноафриканскую страну. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Сомали.

Правительство Сомали обвинило Гвинею в «бессердечном игнорировании всех соответствующих резолюций ООН и африканского консенсуса».

Государство Сомалиленд провозгласило свою независимость в 1991 году, но не было признано международным сообществом, которое считает его автономным районом Сомали.

В МИД Сомали сообщили, что правительство страны разорвало все дипломатические связи после того, как Гвинея «предоставила протокол главы государства лидеру сепаратистов».

«Гвинея нарушила суверенитет Сомали и единство ее народа», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сомали Ахмед Исэ Авад.

«Федеральное правительство Сомали и его народ не потерпят нарушений их суверенитета, единства и независимости», — добавил он.

Бывший британский протекторат, Сомалиленд объединился с бывшим итальянским Сомалилендом в 1960 году, чтобы создать Сомали. Но британский Сомалиленд отделился и объявил независимость в 1991 году, когда Сомали погрузился в хаос после падения режима Сиада Барре. С тех пор Сомалиленд стремится к независимости. У непризнанного государства есть собственное правительство, базирующееся в Харгейсе, собственная армия и валюта.