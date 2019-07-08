Орел, , 11:20 — REGNUM

Сергей Кузнецов будет баллотироваться на место депутата Государственной думы по Орловскому одномандатному избирательному округу №145 от партии «Родина». Решение о выдвижении было принято на съезде партии 6 июля, сообщила пресс-служба «Родины».

Отметим, что имя Сергея Кузнецова мало что говорит жителям Орловской области, какая-либо информация о нем отсутствует и на сайте самой партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, место депутата Государственной думы оказалось вакантным после скоропостижной кончины Николая Ковалева. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года. На данный момент известно о выдвижении семи кандидатов — помимо Кузнецова, за мандат намерены бороться Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Иван Дынкович (КПРФ), Роман Неверов (ЛДПР), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия), Валерий Чудо («Яблоко») и Марина Прокофьева, которая идёт на выборы путём самовыдвижения.

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