Тбилиси, , 11:17 — REGNUM

Нецензурные высказывания журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина может быть спланированной провокацией, такое мнение выразил 8 июля мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Это полное нахальство, что подчеркивает реальные цели провокаций», — цитирует Каладзе Sputnik Грузия.

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По его словам, бывшая правящая партия Грузии — «Национальное движение» — использует телеканал «Рустави 2» в качестве политического инструмента. Мэр Тбилиси также поставил под сомнение, что брань была личной инициативой тележурналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в своей воскресной авторской передаче «Постскриптум» Габуния нецензурно выражался в адрес Путина.

Этот поступок вызвал бурную реакцию общественности. Его резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе. В МИД Грузии назвали произошедшее «провокацией», которая подрывает российско-грузинские отношения.

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