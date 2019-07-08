Тбилиси, 8 июля 2019, 11:17 — REGNUM
Нецензурные высказывания журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина может быть спланированной провокацией, такое мнение выразил 8 июля мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Это полное нахальство, что подчеркивает реальные цели провокаций», — цитирует Каладзе Sputnik Грузия.
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По его словам, бывшая правящая партия Грузии — «Национальное движение» — использует телеканал «Рустави 2» в качестве политического инструмента. Мэр Тбилиси также поставил под сомнение, что брань была личной инициативой тележурналиста.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в своей воскресной авторской передаче «Постскриптум» Габуния нецензурно выражался в адрес Путина.
Этот поступок вызвал бурную реакцию общественности. Его резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе. В МИД Грузии назвали произошедшее «провокацией», которая подрывает российско-грузинские отношения.
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