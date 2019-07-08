Тбилиси, , 11:07 — REGNUM

После инцидента с нецензурными высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, которые в своей программе позволил журналист Георгий Габуния, с грузинского телеканала «Рустави 2» начали увольняться сотрудники. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

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По данным издания, телеканал покинул Леван Ростомаули, который работал над одним из самых рейтинговых сериалов Грузии. Кроме того, ещё во время митинга протеста у здания телекомпании свою пресс-карту порвал оператор канала Леван Маргвелашвили. Он объяснил, что не хочет, чтобы его и членов его семьи оскорбляли.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум» в эфире телеканала «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес президента РФ Владимира Путина. Это выступление вызвало бурную реакцию у местных жителей, которые пришли к зданию телецентра и потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и увольнения тележурналиста.

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Также решительно и резко на прозвучавшую в эфире грузинского телеканала грязную брань в адрес российского лидера отреагировали первые лица Грузии. В частности, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее отвратительным актом провокации. Со словами осуждения выступила и грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Руководство «Рустави 2» приняло решение приостановить вещание телеканала (утром 8 июля оно было возобновлено). Также телекомпания уже опубликовала официальное заявление с извинениями за нецензурную лексику Габунии.

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