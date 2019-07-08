Оттава, , 11:01 — REGNUM

Коренные жители Канады выступают против установки в городе Орилья памятника французскому путешественнику Самюэлю де Шамплену, являющимся первооткрывателем современной страны, передает телеканал CTV.

Отмечается, что памятник Шамплену, который был установлен в городе во время Первой мировой войны, в 2017 году сняли с постамента для реставрации, однако до сих пор не могут вернуть его на место из-за протестов индейцев. Они считают монумент «расистским» и «причиняющим страдания коренным жителям».

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Решение об установке памятника должна принять специальная комиссия, в которую вошли федеральные и местные чиновники, а также представители коренных народов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом принес извинения индейцам за насилие и страдания, причиненные им американцами за всю историю Соединенных Штатов. В своем выступлении он назвал произошедшее «геноцидом».

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