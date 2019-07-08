Джакарта, , 11:08 — REGNUM

МИД Индонезии выразил соболезнование в связи с кончиной главы центра данных и информации Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) страны Сутопо Пурво Нугрохо, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Министерство иностранных дел Индонезии и весь персонал выразили глубокую скорбь по поводу кончины Сутопо Пурво Нугрохо. Пусть покойный обретет успокоение на той стороне», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Известно, что министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди напрямую переговорила с супругой Сутопо Пурво Нугрохо, выразив глубокие соболезнования и пообещав оказать всю необходимую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава центра данных и информации Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо ушел из жизни 7 июля в больнице Гуанчжоу (Китай).

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