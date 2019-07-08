Москва, , 10:53 — REGNUM

Власти Грузии должны определиться, чьи интересы они будут защищать. Как передает корреспондент ИА REGNUM8 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Недовольство жителей Тбилиси после высказываний журналиста телеканала «Рустави 2» — еще один сигнал властям Грузии, который трудно не распознать. Они должны в конце концов определиться, чьи интересы намерены защищать: кучки оголтелых националистов или большинства населения страны», — заявил Клинцевич.

Сенатор отметил, что «людей, пришедших к зданию телеканала, никто не организовывал».

"Это был стихийный протест в отличие от антироссийской акции 20 июня в Тбилиси, явно инспирированной сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили», — сказал Клинцевич.

Грузинский телеканал «Рустави 2», не работавший с ночи понедельника из-за скандала вокруг высказываний журналиста Георгия Габунии, возобновил вещание.