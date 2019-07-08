8 июля 2019 | Время чтения 8 мин

Андро Малкин, , 13:14 — REGNUM

До чего может дойти желание выслужиться? Перед кем — уже иной вопрос. Но в этом своем желании отдельные граждане способны не только перешагнуть через все, но и переплюнуть всех, самых циничных «сквернословов».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое стремление выслужиться (перед реальным определителем политики телекомпании «Рустави-2») проявил телеведущий Георгий Габуния, стиль работы которого и без того вызывал возмущение у неполитизированной, относительно нейтральной, но следящей за политическими новостями аудитории телезрителей. На этот раз поведение и слова ведущего повергли в «шок» даже ярых его «защитников» и «ценителей», в том числе из категории сторонников экс-президента Михаила Саакашвили и его партии.

Что же случилось в прямом эфире телекомпании «Рустави-2»? Ведущий традиционной передачи «Постскриптум» Георгий Габуния неожиданно для всех начал ее на русском языке, с обращения к президенту России Владимиру Путину. От первых сладкозвучных слов приветствия телеведущий перешел к откровенной нецензурщине и высыпал в адрес главы соседнего государства весь запас своих знаний русского бранного жаргона. Закончив речь, которую он читал с листа, Габуния перешел на родной грузинский язык и продолжил передачу в привычном режиме, осыпая осуждениями и негативными оценками уже нынешнюю власть Грузии.

То, что Габуния в своем стремлении выслужиться вышел за все возможные рамки приличия и порядочности, осознали даже не грешащие этим же делом руководители телекомпании. Генеральный директор компании Ника Гварамия в срочном порядке объявился на следующей за «Постскриптумом» передаче «Акценты недели» Эки Квеситадзе, где сделал собственные оценки поступка телеведущего и в определенной мере осудил и оправдал его. Одновременно от себя добавил немало грубых замечаний в адрес российского руководства и нынешней власти Грузии.

«Самовыражение в эфире телеканала, будь то авторская или иная передача, имеет собственные формы и правила. Я сам не раз нарушал эти правила, но и нарушения имеют свою форму, свои красные линии, а также должны соответствовать принципам вкуса и умеренности. Брань тоже возможна в умеренных пределах, и она больше достигает цели, чем в той форме, в которой мы ее выслушали», — так, полузащищая, полуосуждая своего сотрудника, прокомментировал случившееся Ника Гварамия, который, как он и сам признался, неоднократно в прямом эфире переходил на открытую брань.

Случившееся вызвало возмущение и тревогу у грузинских властей, позицию которых вскоре после телеэфира выразил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

«То, что грузинское общество увидело сегодня в эфире «Рустави-2», категорически неприемлемо. Я однозначно расцениваю это обращение как провокацию, как послание, содержащее величайшую угрозу, направленное против мира и безопасности Грузии», — заявил премьер и выразил уверенность, что все граждане Грузии и все друзья грузинского государства оценят этот факт как проявление очень опасной провокации.

Ника Гварамия не оставил без внимания и оценку главы правительства, назвал его самого «половым органом олигарха Иванишвили» и заявил, что России сегодня никакие дополнительные провоцирующие факторы не нужны, потому что она «еще до рождения Георгия Габунии и даже его матери делала то, что продолжает делать сейчас». Поэтому ни брань из уст журналиста, ни тем более «более умеренные» нецензурные выражения, которые часто использует экс-президент Саакашвили, а Гварамия считает, что очень многие бранные тексты Михаила Саакашвили — просто выдумка пророссийских сил и их опоры в самой Грузии в виде нынешнего правительства, спровоцировать Россию не способны, так как, по мнению гендиректора телекомпании, Россия воюет с Грузией уже давно.

Так своеобразно полупожурил и полуосудил, а одновременно поддержал своего работника Ника Гварамия.

На фоне акций протеста, которые проходят в Тбилиси начиная с 20 июня, подобный выпад телекомпании, освещающей события в нужной заказчикам ее новостей тональности, стал действительно провоцирующим фактором и усилил накал страстей, который после инцидента вокруг российского депутата Сергея Гаврилова стал несколько утихать. Митинги у здания парламента уже не собирали критической массы людей, необходимой для перекрытия дорог и движения. Видимо, иссякали финансы, мобилизуемые на организацию протеста. И большую часть присутствующих на таких митингах и маршах составляли рядовые прохожие, интересующиеся событиями туристы, сотрудники полиции, скорой помощи, съемочные группы телекомпаний со своей техникой и автомобилями и журналисты печатных и электронных СМИ.

Протесту нужен был очередной взрыв, очередная провокация, и этот взрыв и эту провокацию устроила вездесущая и способная на все телекомпания устами своего журналиста. Взбудоражила грузинское общество, разделила его на своих ярых сторонников и ярых противников и подбросила населению очередную злободневную тему для дискуссий и заявлений. А одновременно для разжигания двустороннего протеста и формирования нового очага противостояния. Что, впрочем, она «умело» делала неоднократно.

Не будем останавливаться здесь на всех негативных, осуждающих и даже оправдывающих поступок журналиста откликах и оценках, которые многочисленные пользователи соцсетей делали и продолжают делать до сих пор. Одних серьезно беспокоит и пугает перспектива новой войны, которую президент России может развязать с Грузией за брань в свой адрес. Других точно так же тревожит судьба свободы слова в Грузии и возможность закрытия телекомпании «Рустави-2», чего, впрочем, в тот же вечер потребовали собравшиеся у офисе телекомпании возмущенные телезрители.

Неожиданным ли было выступление Габунии? Была ли это его собственная инициатива, его собственный текст? Обычно он ведет передачи, не читая с листа, а тут стоял и несколько минут читал и без того заученный наизусть текст на достаточно «чистом» русском языке. Значит, текст был кем-то написан? Значит, удар был заранее предусмотрен? Что бы ни говорил Гварамия о независимости каждого журналиста, все передачи любой телекомпании согласовываются с директоратом. Знали ли о предстоящей «выпадке» ведущего еще выше, тем где вершится редакционная политика телекомпании? А вершится она на политическом уровне, лидерами конкретной политической силы, интересы которой защищает и проводит «Рустави-2» уже многие годы. Если в период правления «Единого национального движения» это был главный провластный телеканал, сегодня это — главный рупор оппозиции, представленной все той же партией Саакашвили.

Если не знали, почему не прекратили передачу? А если знали, почему все же отреагировали на нее негативно на уровне руководства телеканала? Почему отмежевались от брани Габунии в адрес Путина? Напрашивается предположение, что, вероятно, получили резкие нарекания от еще более высоких инстанций, от западных партнеров, на которых в своей деятельности и политике ориентируется не только грузинская оппозиция, но и правящая партия.

Был ли выпад Габунии единственным образцом нецензурщины в адрес российского президента как «главного врага Грузии»? А как же тогда митинг после «проступка Сергея Гаврилова», тот самый, где стоявший на трибуне оратор в течение нескольких минут на разные лады под музыку склонял «бранное выражение из двух слов» с именем Путина, придуманное ранее на «братской» Украине? А все участники митинга дружно подпевали ему, демонстрируя миру образец грузинского многоголосия. А «перлы» Михаила Саакашвили — главного идеолога и вдохновителя грузинской оппозиции?

Боятся ли в Грузии Россию? А как же те многочисленные граждане Грузии, которые и сегодня учатся или работают в России, высылая семьям деньги на содержание? А как же российские туристы, представители «страны-оккупанта», которые продолжают приезжать в Грузию и считаются самыми щедрыми из всех визитеров: и на чай охотнее и больше всего оставляют они, и на аренду машин и экскурсии соглашаются без лишних торгов? А как же российские предприниматели, которые скупают в Грузии недвижимость и открывают свои компании, делают бизнес и дают доход бюджету страны? Вопросов много, но от ответов на них в Тбилиси уклоняются.

Думается, что корни нынешнего состояния грузино-российских отношений и всех развивающихся в рамках этих отношений событий уходят в глубокие и далеко идущие планы Запада по ослаблению российского влияния на бывшем постсоветском пространстве. И Грузии в осуществлении этих планов отведена нелегкая, но достаточно ответственная роль. Совсем как у Крылова, где моська лает на слона.

Нынешнее правительство Грузии его оппоненты усиленно обвиняют в «пророссийскости», а лидера правящей партии «Грузинская мечта» именуют «российским олигархом» и «российским агентом». Правящая сила и приютившиеся у ее «трона» мелкие политические силы аналогичные обвинения выдвигают в адрес Саакашвили и его соратников, ссылаясь на наличие у одних оппозиционных лидеров российского гражданства, у других — бизнеса в России, у третьих — еще каких-то там связей или корней. И везде и всюду пытаются найти ту самую «третью колонну», которая стремится вернуть Грузию в лоно России. В действительности же «пророссийскими» не являются — и быть не могут — ни те, ни другие, потому что «стратегические партнеры» Грузии этого ни в коем случае не допустят. Именно эти партнеры курируют и наставляют Грузию с первых дней ее независимости, определяют цели и задачи ее внутренней и внешней политики. А Грузия верно и преданно выполняет все рекомендации и советы, а порой и перевыполняет их.

Не исключено, что и вся шумиха вокруг 26-й сессии МАП и ее нынешнего председателя Сергея Гаврилова началась по указанию «партнеров», надежным оплотом которых в Грузии является партия экс-президента Саакашвили. Правда, не исключено и то, что в выполнении этих рекомендаций они «несколько переборщили». Точно так же, как переборщил с «нецензурщиной» Габуния…