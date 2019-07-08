Гейта, Танзания, , 10:40 — REGNUM

Президент Кении Ухуру Кеньятта 6 июля завершил свой двухдневный визит в Танзанию по личному приглашению президента страны Джона Магуфули, передает газета Mwananchi.

Переговоры президентов прошли в родной деревне Магуфули в округе Чато. Встреча была направлена на расширение сотрудничества и укрепление добрососедских отношений, сообщает издание.

По словам главы пресс-службы президента Танзании Герсона Мсигва, после переговоров с главой Кении президент Магуфули призвал кенийские компании открывать производство в Танзании, вместо того, чтобы импортировать сырье в Кению.

Со своей стороны, Кеньятта подчеркнул, что жители Танзании и жители Кении не должны терять время на побочные вопросы, а напротив, должны действовать так, чтобы гарантировать рост экономики, объемов торговли, укрепление связей в различных сферах.

Отмечается, что в результате двусторонних переговоров между странами был заключен ряд соглашений. Стороны договорились, что Кения будет закупать танзанийский природный газ. Кроме того, транспортировка грузов через озеро Виктория, 51% вод которого принадлежит Танзании и 5% Кении, будет осуществляться без пошлин.

«Страны намерены гарантировать соблюдение соглашения по противодействию преступности. Гражданин Танзании, задержанный в Кении будет осужден в соответствии с законами Кении, а гражданин Кении, задержанный в Танзании — в соответствии с законами Танзании», — говорится в заявлении пресс-службы.

Президенты также договорились о трехдневной встрече представителей государственных институтов Кении, Танзании и Уганды в Дар-эс-Саламе для совместного обсуждения основных принципов сотрудничества.