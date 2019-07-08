Додома, , 10:26 — REGNUM

Глава Танзании Джон Магуфули подарил президенту Кении Ухуру Кеньятте четырех павлинов в знак хороших отношений, дружбы и добрососедства между странами, передает газета Mwananchi.

Магуфули вручил подарок 6 июля в округе Чато области Гейта в ходе двухдневного визита президента Кении в Танзанию.

«Я еще не вручал павлинов какой-либо стране, потому что эти птицы особенно связаны с нашей страной. С огромным уважением к отношениям Кении и Танзании я согласился сделать это, я говорю открыто», — заявил президент Магуфули.

Он добавил, что через несколько лет птицы дадут потомство и будут возвращены в Танзанию.

«Президент Кеньятта — важный человек, он пришел на могилу моего отца и моих родственников. Он встретился с моей матерью. Я видел, как мать пожала его руку, что говорит о том, что она его одобряет», — отметил Магуфули.

Президент Кеньятта прибыл с визитом в Танзанию 5 июля.