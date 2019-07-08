Нью-Дели, , 10:05 — REGNUM

Главнокомандующий Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа посетит 9−12 июля Россию, сообщает пресс-служба индийского правительства.

Отмечается, что Дханоа планирует провести встречи с представителями командования Вооруженных сил России, а также посетить ряд строевых и учебных подразделений. Визит направлен на развитие оборонного сотрудничества двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, самым крупным контрактом на поставку российского оружия в 2018 году был заключён с Индией. Россия заключила контракт на поставку в Индию десяти дивизионов зенитного комплекса С-400 «Триумф» стоимостью более $5 млрд.

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