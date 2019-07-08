Тегеран, , 10:03 — REGNUM

Актом пиратства является задержание танкера с иранской нефтью властями Гибралтара — британского владения на юге Пиренейского полуострова. Об этом заявил 8 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает телеканал Al Jazeera.

«Задержание танкера является пиратством», — подчеркнул Мусави.

Он добавил, что иранские власти решительно отвергают подобные действия, которые усиливают напряженность в регионе. Танкер Grace 1 не заходил территориальные воды какого-либо государства, Тегеран требует от Лондона срочно освободить его, уточнил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня вблизи Пиренейского полуострова была задержан танкер, который вез нефть в Сирию. Предлогом для задержания послужили антисирийские санкции ЕС.

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