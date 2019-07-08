Гонконг, Китай, , 09:47 — REGNUM

Пять человек задержаны в Гонконге из числа протестующих против законопроекта об экстрадиции. Полиция разогнала манифестантов дубинками, передает телерадиостанция RTHK.

Демонстрация проходила в популярном у туристов районе Чимсачей на полуострове Коулун и завершилась возле станции высокоскоростной железной дороги «Западный Коулун». Часть протестующих не пожелала разойтись и переместилась в торговый район Вонкок, где произошли стычки с полицией.

Правоохранители предупредили протестующих о нарушении закона, а позднее применили силу. Десятки активистов пострадали, пятеро были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Гонконга встретили протестами рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, позволяющих выдавать китайским властям подозреваемых в нарушении закона. Манифестации начались в первые дни июня, а 7 июля, по данным организаторов, на улицы вышли до 230 тыс. человек.

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