Рязань, , 09:26 — REGNUM

По факту смерти главного федерального инспектора Рязанской области Сергея Яковлева возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Тело Яковлева было найдено 6 июля в подвале дома, в котором он проживал.

Официальная информация о смерти Яковлева на данный момент по-прежнему отсутствует. Вместе с тем, по информации ТАСС на собственный источник, по факту смерти главного федерального инспектора возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Главной версией смерти чиновника, по информации издания, является самоубийство.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. По информации местных СМИ, Яковлев последнее время серьезно болел.

Сергей Яковлев занимал должность главного федерального инспектора с 2017 года, в органах госвласти работал с 2002 года.