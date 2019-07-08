Вашингтон, , 09:28 — REGNUM

Украина обратилась к США с запросом на покупку вооружений по программе Foreign Military Sales, сообщило посольство Украины в США 7 июля в социальной сети Twitter.

Посольство процитировало слова временного поверенный в делах США на Украине Уильяма Тейлора:

«Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом на приобретение военного оборудования через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса».

В сообщении также сказано, что США твёрдо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также её оборонные реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах закупить бронетехнику у Канады, однако эксперты считают, что украинские силовики неизбежно столкнутся с нехваткой запчастей и проблемами с оружием.

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