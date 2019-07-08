Париж, , 09:17 — REGNUM

Говоря о крупных спортивных событиях в ближайшие годы во Франции, президент Эммануэль Макрон стремится контролировать расходы государства, сообщает Le Figaro.

Что касается Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже, «я хочу, чтобы бюджет удерживался», — отметил глава государства, добавив, что ожидает, «мобилизацию частных денег».

«Спорт является частью того, что позволяет нам общаться и собираться вместе, молодые и старые должны этим восхищаться. Это всё спорт, и именно поэтому я люблю его», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу выхода нефтяной компании Total из участия в спонсировании Олимпийских игр (ОИ) 2024 год в Париже.

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